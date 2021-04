Manifestantes interditam a BR-230 para cobrar agilidade em obra de trecho da rodovia que está bloqueado

De acordo com o DNIT, obra de recuperação é complexa e pode durar até seis meses.

Moradores de Vitória do Xingu, no sudeste do Pará, interditam a BR-230, a rodovia Transamazônica, nesta segunda-feira (19). Eles protestam para cobrar agilidade na conclusão da obra de recuperação de um trecho da rodovia federal.

O trecho é usado para viagens entre Altamira e a Hidrelétrica de Belo Monte e está interditado desde o dia 2 de abril, quando um deslizamento de terra impediu o tráfego.

Os manifestantes acusam o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de demorar a resolver o problema. O protesto acontece próximo a uma estrada que tem sido usada como desvio e que apresenta pontos críticos para a passagem de veículos. Ainda segundo os manifestantes, esse desvio aumenta em 72 quilômetros a viagem entre Altamira e Belo Monte.

Agentes da Polícia Rodoviário Federal (PRF) estiveram no local para tentar negociar a liberação da pista, mas até a última atualização desta reportagem não havia registro de acordo.

O DNIT disse que a obra é complexa e que está elaborando um projeto para a contratação de uma empresa que possa realizar o serviço. Ainda segundo o departamento, a contratação deve ocorrer neste mês de abril, mas a obra pode durar até seis meses. De acordo com o DNIT, o tráfego está sendo desviado para rodovias municipais que aumentam o trajeto em 40 quilômetros.