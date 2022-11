Manifestantes permanecem em vigília na frente do 2° BIS

Não obstante ordens para que deixem livres as calçadas e pistas da Avenida Almirante Barroso, em frente ao quartel do 2° Batalhão de Infantaria de Selva, o Batalhão Pedro Teixeira, no bairro do Souza, em Belém, os manifestantes continuam firmes e sua decisão de não abriram guarda. Já foram apreendidos mantimentos e barracas, removeram os banheiros químicos, porém as manifestações prosseguem desde o dia 32 de outubro.



Durante o dia e a madrugada ficam em vigília poucas pessoas, mas o.pico dos atos públicos acontecem à noite, quando muita gente larga o serviço e para o local se dirige a fim de engrossar o coro nas nas palavras “SOS Forças Armadas”, “Forças armadas, Salvem o Brasil” ou, “Todo poder emana do povo”.



Francisco de Assis Copenhague, 32, diz que o movimento não é pelo presidente Bolsonaro, mas sim pelo Brasil, mas reconhece que o “presidente [Bolsonaro] precisa fazer alguma coisa e rápido.



Segundo Copenhague, as pessoas em todo o Brasil estão apostando em.uma virada de mesa. Ele critica o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o Supremo Tribunal Federal.



“Querem que a gente desista, querem nos humilhar e provocar situações; eles só querem um pé pra nos tirar daqui, mas aqui não terão nada, disse o manifestantes que vestia camisa do Brasil, calça verde, meia azul e sapato amarelo. Segundo ele, nessa semana vai calçar meias trocadas nas cores verde e amarelo. “Sou patriota e defendo o Brasil com amor, e minha obrigação”.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar