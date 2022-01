Manteiga teve alta acumulada de 15,00% em 2021, afirma o Dieese/PA

No ano passado, as altas nos preços da Alimentação Básica foram foi bem superiores à inflação. Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no período analisado (Janeiro-Dezembro/2021), a grande maioria dos produtos que fazem parte da Cesta Básica ficou mais cara, entre eles a manteiga, pesquisada semanalmente em Padarias e Supermercados da Capital, onde é comercializada a quilo ou frações.



As altas no preço do quilo da manteiga não foram uniformes e apresentaram a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: Em Dezembro/2020, o quilo do produto foi comercializado em média na capital a R$ 41,52. No inicio do ano passado (Janeiro/2021), já custava R$ 43,19; R$ 47,71 em Novembro e, no mês passado (Dezembro/2021), R$ 47,78 o quilo.



Com isso, o preço do quilo da manteiga ficou 0,15% mais cara no mês passado (Dezembro/2021) em relação ao preço médio verificado em Novembro/2021, entretanto no balanço comparativo de preços do ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a alta acumulada no preço do produto alcançou 15,08% contra uma inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Segundo cálculo do Dieese/Pa, cComo na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal de Manteiga por trabalhador no Pará é de 0,75 quilo, o gasto total no mês passado (Dezembro/2021) atingiu R$ 35,84, com um impacto em relação ao Salário Mínimo atual de 3,52%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Dezembro/2021 foi de 07h10 min.

A outra opção seria usar a margarina, cujo quilo já passa dos R$ 16,00.

Imagem: Acervo de A Província do Pará