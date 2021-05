Manu Gavassi surge com o cabelo curtíssimo e recebe chuva de elogios

Cantora surpreendeu os seguidores com o novo visual

A era do long bob hair acabou para Manu Gavassi. Na noite desta quarta-feira (19/5), a cantora surpreendeu os seguidores ao aparecer com os cabelos curtíssimos no Instagram. “Não, não é peruca dessa vez. Muito obrigada Daniel Hernandez pela minha nova versão favorita”, escreveu ela na legenda do post.

Manu também abriu mão do loiro platinado que exibia em suas publicações mais recente. O resultado agradou os fãs, que encheram a diva de elogios no web. O sucesso foi tanto que a ex-BBB foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, menos de uma hora após mostrar o novo visual.

Relembre alguns visuais que Manu já ostentou por aí:

Manu Gavassi – Linda de qualquer jeito, né?Reprodução/Facebook

À frente da produção da campanha, Manu descreve a empreitada como “irreverente e divertida”Divulgação

Manu Gavassi para AnacapriFernando Tomaz/Anacapri/Divulgação

Manu Gavassi surgiu ruiva em seus Stories do Instagram Reprodução/Instagram

O talento e o feeling para atrair a atenção do público alavancaram Manu GavassiInstagram/Reprodução