MAPA celebra 162 anos de atividades na defesa do agronegócio

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA festejou, ontem, quarta-feira, 27, pela manhã, seus 162 anos de fundação. Foi uma cerimônia simples em razão da crise pela qual passa o país, mas o superintendente do órgão, Jesus Nazareno Magalhães de Sena, reuniu os funcionários, oportunidade em que falou da importância da SFA/PA-MAPA, responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor.

Toda essa atividade garante, segundo Jesus Nazareno, a segurança alimentar, por meio de atividades de fiscalização agropecuária, defesa sanitária vegetal e animal, registros de estabelecimentos e insumos agrícolas.

“Sem ajuda de cada funcionário por Divisão, Serviço ou Setor Especializado, tudo ficaria difícil, para cumprimos nossas missões, porém, no sentido dessa magnífica harmonia, tudo continuará dando certinho com abenção de Deus”, ressaltou o superintendente do MAPA, em meio a uma solenidade que se encerrou com um coquetel servido aos presentes, entre funcionários e convidados.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar