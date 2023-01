Mapa Digital gera transparência sobre os programas Donas de Si e Crédito Solidário por toda a Belém

A Prefeitura de Belém lançou o Mapa Digital com dados sobre os atendimentos realizados por bairro dos programas Donas de Si, voltado à qualificação profissional, e Crédito Solidário, que apoia pequenos empreendedores com microcrédito. Ambos são realizados por meio do Banco do Povo. O Donas de Si já atendeu 1 mil pessoas em 38 bairros, enquanto o Crédito Solidário liberou R$ 1 milhão, atendendo a 339 pessoas.

“Esse é o mapa da felicidade”, denominou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, referindo-se à oportunidade de as pessoas aprenderem cursos com potencial de renda imediata (no Donas de Si), seja empreendendo ou conseguindo um emprego; e também as pessoas que contaram com o crédito para abrir ou melhorar o próprio negócio.

A apresentação do mapa foi realizada no I Encontro Donas de Si, na última quinta-feira, 19, no Centur.

Prestação de contas

“O Mapa é uma forma de prestação de contas, de transparência, de democracia no acesso à informação”, diz a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão. “Se atendemos 1 mil mulheres, as pessoas precisam saber onde elas estão e quais cursos fizeram. Ao mesmo tempo, queremos que elas (alunas) se vejam nesse mapa”.

Foi diante de uma plateia formada por ex-alunas e ex-alunos do Donas de Si e de autoridades que o mapa foi carinhosamente chamado pelo prefeito Edmilson Rodrigues de “Mapa da Felicidade”. O produto foi desenvolvido pela Companhia de Informática de Belém (Cinbesa) com informações do Banco.

O mapa está hospedado no site do Banco do Povo (https://bancodopovo.belem.pa. gov.br ).

Nele, é possível navegar pelos bairros de Belém e verificar os números de pessoas atendidas nos dois programas, ilustrados com fotografias.

Balanço

Em relação ao Donas de Si, o internauta pode observar o número de alunos concluintes e os cursos realizados.

Ao todo, 37 bairros foram alcançados pela qualificação profissional com aulas nos próprios bairros – em locais cedidos por escolas, igrejas e centros comunitários – e também nos laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Foram realizadas 58 turmas de 22 cursos.

O valor investido foi de R$ 800 mil em contratos com o Senac Serviços Nacionais de Aprendizagem Rural (Senar) e Senac, que ministraram as aulas com a emissão de certificados de validade nacional.

Quanto ao Crédito Solidário, 45 bairros foram atendidos, a maioria nos distritos de Outeiro e Mosqueiro.

Além disso, o internauta pode verificar quantas pessoas foram atendidas com o crédito, o valor médio liberado para cada uma, e o bairro.

O crédito começou a ser operacionalizado em abril de 2022 e, até 28 de dezembro de 2022, liberou R$ 1 milhão para feirantes, vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, pescadores e outros.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém