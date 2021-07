Mapa Interativo apresenta Planejamento Estratégico

Ferramenta comunicacional de interface acessível demonstra a estratégia do TJPA

Aprovado na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 30 de junho, o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Pará para o sexênio 2021-2023 é considerado elemento condutor do Plano Plurianual e dos Orçamentos Anuais, bem como fundamentam o Plano de Gestão da Presidência do TJPA. O planejamento estratégico consiste na definição de diretrizes institucionais com a definição de objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Judiciário paraense.

Para conhecer o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Pará 2021-2023, está disponível, também na versão mobile, o Mapa Interativo, ferramenta comunicacional de interface acessível que apresenta a estratégia do órgão para o sexênio.

A elaboração do Planejamento Estratégico abrangeu definição das diretrizes, elaboração de diagnóstico, consultas públicas, reuniões temáticas com magistrados, magistradas, servidores e servidoras, análise de viabilidade, definição e aprovação de indicadores, estabelecimento de metas, desenho do mapa estratégico e aprovação da Resolução nº. 9/2021, que instituiu o Planejamento Estratégico 2021-2026 no âmbito do Judiciário do Pará em 30 de junho de 2021.

A estruturação do Planejamento Estratégico 2021-2026 está pautada nos seguintes elementos: Missão, que determina a essência do Judiciário; Visão, que descreve o perfil futuro a ser alcançado; Valores, que são os atributos necessários para alicerçar o desenvolvimento do Poder Judiciário; Macrodesafios, que se constituem no núcleo do processo de planejamento estratégico, com vistas ao melhor desempenho do Judiciário e satisfação da sociedade na solução de seus conflitos; Iniciativas Estratégicas, que delineiam caminhos institucionais para enfrentar os Macrodesafios e alcançar seus objetivos; Indicadores, que são formas de representação quantificável de características de produtos ou processos, utilizadas para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo; e Metas, que são os resultados a serem atingidos em um dado limite de tempo, definindo um padrão ideal de desempenho a ser alcançado ou mantido.

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Will Montenegro

Foto: Reprodução