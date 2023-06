Maquiador de Maiara e Maraisa morre após AVC isquêmico

Maquiador da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Julyer Rodrigues morreu, aos 32 anos, na madrugada desta quinta-feira (1º). Em março deste ano, ele sofreu um AVC isquêmico durante uma viagem a trabalho e, logo depois, descobriu uma doença degenerativa que afetava o cérebro e todo o funcionamento do corpo.

Segundo comunicado publicado pela família do profissional nas redes sociais dele, a morte foi causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, que evoluiu para um quadro de infecção generalizada.

– É com pesar que comunicamos o falecimento de Julyer da Silva Rodrigues esta madrugada, 1º de junho, em Goiânia (GO), causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, evoluindo para um quadro de infecção generalizada – diz o texto.

– Familiares e amigos agradecem, do fundo do coração, todas as manifestações de carinho. A família pede privacidade neste momento de dor e tristeza. Desejamos que todos se recordem dele sempre com muito amor e alegria, pois foram estes sentimentos que sempre ele prezou em vida – finaliza.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram @julyermakeup