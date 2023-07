Máquinas de cartão da Equatorial Pará passam a aceitar pagamentos via PIX

Distribuidora de energia acompanha as inovações tecnológicas e as demandas dos consumidores ao anunciar a adesão da nova forma de pagamento.

Neste mês, a Equatorial Pará começou a adotar o PIX como uma nova forma de pagamento através das máquinas de cartão. Com isso, a distribuidora de energia oferece uma alternativa adicional aos clientes para que as faturas sejam pagas de maneira ágil e eficiente tanto nas agências de atendimento quanto com as equipes de campo. As antigas máquinas serão substituídas gradativamente até que todos os equipamentos tenham a nova funcionalidade.

Essa modalidade permite que a transação seja concluída em segundos, sem a necessidade de inserir os dados do cartão de crédito ou débito. Basta o titular da conta informar conta contrato ou CPF, selecionar a opção PIX na máquina, confirmar o valor da fatura, que é informado no aplicativo do banco, no celular do cliente. Com essa integração, a Equatorial proporciona mais comodidade aos seus clientes ao eliminar etapas burocráticas e agilizar o processo de quitação das contas.

Além da praticidade para os consumidores, a adoção do PIX como forma de pagamento também traz benefícios para a própria distribuidora. A empresa reduz os custos operacionais, como taxas de intermediação cobradas pelas operadoras de cartão de crédito. Além disso, o PIX oferece mais segurança, evitando riscos como fraudes.

De acordo com João Pedro, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, a iniciativa reforça o compromisso em oferecer cada vez mais uma melhor experiência aos consumidores, aliando tecnologia e praticidade em benefício de todos.

“Mais uma vez, a Equatorial leva praticidade aos clientes. Agora atualizamos as maquinas de cartão que passam a receber pagamento via PIX, ou seja, além das formas de pagamento que já existem na fatura, o cliente pode procurar a agência e efetuar o pagamento na própria máquina de cartão ou com a equipe em campo”, finaliza.

Foto: Divulgação