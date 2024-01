Mara Maravilha expõe Xuxa e diz que Daniela Mercury foi “ingrata”

Em uma participação no podcast PodZé desta semana, Mara Maravilha não poupou palavras ao mencionar Xuxa Meneghel, Daniela Mercury e outros desafetos do passado. A cantora e apresentadora baiana, no entanto, afirmou que não guarda rancor de ninguém.

Durante a conversa com o jornalista José Eduardo Alves, o Bocão, Mara Maravilha tentou adotar uma postura de “paz e amor”, mas não conseguiu evitar fazer algumas críticas.

Sobre Xuxa, ela declarou que não eram super amigas, mas tinham certa amizade no passado e comentou sobre o desdém da Rainha dos Baixinhos para o pedido de perdão que a morena fez no podcast de Sérgio Malandro.

“Eu pedi perdão, mas não mudo, não. O que me muda é Deus. Eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sou autêntica! Eu falei um monte de coisa, até o que não devia. Mas nada que me prendesse ou me processasse […] A gente [ela e Xuxa] era amiga, de vários e vários capítulos. Não era super amiga, mas era amiga de dormir na casa”, disse.

Mara Maravilha se refere à fala de que a apresentação de Xuxa, Eliana e Angélica juntas no Criança Esperança era, na verdade, “Xuxa com suas paquitas” e que ela não tem perfil para ser uma paquita, por ter os cabelos escuros. Outra fala da cantora baiana que desagradou a Rainha dos Baixinhos foi sobre seu companheiro, Junno Andrade, que Mara classifica como “chato”.

Sobre Daniela Mercury, sua conterrânea, Mara disse que não gosta de falar sobre, “porque não vou falar nada que preste” e disse que não gravaria nenhuma música em parceria com a cantora de axé.

“Não. De jeito nenhum. Deus me livre, Deus é mais”, declarou.

Relutante em entrar no assunto, Mara Maravilha acabou revelando o seu lado da história, dizendo que sua mãe sempre chamava Daniela Mercury para se apresentar em seus programas, mas depois foi ingrata.

“Eu vou falar o lado bom da história. Ela era muito chegada com minha mãe, quando faltava artista, a gente chamava Daniela. Várias vezes. Mas foi ingrata […] E eu não gosto de pessoa egocêntrica. Eu não fico falando: “Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo”. Ah, para, vai viver a vida, olhar pro céu, conversar de outras coisas. Às vezes você pensa que a pessoa foi ingrata com você, mas Deus é fiel. Outra pessoa vai vir e te dar o merecido. É a vida”.

Imagem: Divulgação