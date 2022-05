Marabá conquista quatro títulos na etapa regional dos Jogos Abertos do Pará

Marabá foi destaque na etapa regional dos Jogos abertos do Pará, realizado no último final de semana (14 e 15 de maio), em Canaã dos Carajás. O município conquistou quatro títulos, das sete modalidades que disputou na competição.

Os atletas marabaenses trouxeram para casa o troféu no Tênis de mesa masculino, handebol feminino, vôlei feminino e basquete masculino. Além desses, participaram as equipes de Futsal masculino, Handebol masculino e Vôlei Masculino. Os campeões garantiram vaga para etapa estadual, que deve acontecer no segundo semestre de 2022.

“Levar sete seleções e trazer quatro títulos faz jus ao tamanho de nossa cidade. A gente acredita que ano que vem, mediante a uma maior organização e tempo, a gente consegue levar um número maior de seleções e trazer um número maior de conquistas”, garante o Secretário de Esportes, Thyago Ferraz.

A competição Taça Cidade, que antecedeu os jogos abertos, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), reativou as modalidades e deu ritmo aos atletas de Marabá. Thyago Ferraz explica que a Semel procurou os técnicos e prestou todo apoio relacionado a bolas, local de treino, além da competição em si com transporte e apoio.

“O Taça Cidade Marabá fez com que a gente estabelecesse um cenário de cada modalidade e daí selecionasse os melhores atletas para representar o município”, complementa.

O técnico da seleção de vôlei feminino, Maurício Alves, foi um dos convidados pela Semel para comandar o time e considera excelente o desempenho da equipe de vôlei feminino, mesmo com pouco tempo que tiveram para treinar. A seleção feminina alcançou o título como campeãs invictas na competição, sem perder nenhum set.

“Sem o apoio da SEMEL, que me fez o convite para voltar a comandar uma seleção de voleibol de Marabá, seria quase impossível obter êxito nessa primeira fase da competição, e foram justamente os recursos materiais, estruturais e pessoais que me fizeram acreditar que meu retorno seria um sucesso. E foi o que aconteceu realmente. Gostaria muito de agradecer a toda equipe competente da Semel pelo apoio dispensado não só no voleibol, mas a todas as demais equipes que participaram dos jogos abertos do Pará”, sublinha o técnico Mauricio.

