Marabá convoca classificados em processo seletivo para o Samu

A Prefeitura Municipal de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convoca nesta quarta-feira (22) os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os candidatos aprovados deverão comparecer no prazo de cinco dias à sede da secretaria, situada na Rodovia Transamazônica, Agrópolis do Incra, no horário das 8h às 12h e 14h às 18h, munidos dos seguintes documentos:

Documentação pessoal em 02 (duas) vias – Cópias legíveis e em tamanho real:

a) Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos – Cópia;

b) Certidão de nascimento ou casamento – Cópia;

c) Diploma de conclusão do curso de medicina – Cópia autenticada em cartório;

d) CRM do Pará – Cópia autenticada em cartório;

e) Comprovante de residência atual – Cópia;

f) Antecedentes criminais Policia Civil do Pará e Policia Federal;

g) Titulo de Eleitor – Cópia;

h) NIT/PIS/PASEP – Cópia;

i) C.P.F – Cópia;

j) R.G – Cópia;

k) Certidão de Quitação Eleitoral;

l) Conta Bancaria do Banco do Brasil; (CASO POSSUA)

n) Certidão de regularidade com o Conselho Regional de Medicina;

o) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;

P) Duas fotos 3×4;

Exames médicos:

a) Atestado de Saúde Ocupacional realizado por médico do trabalho, ou clínica especializada;

b) Carteira de vacinação;

*Observação: Os exames deverão ter no máximo 06 (seis) meses de realização, a contar da data especificada para a apresentação destes à Secretaria Municipal de Saúde;

*Os laudos médicos de 03 (três) meses, a contar da data especificada para a apresentação destes à Secretaria Municipal de Saúde;

*O candidato com deficiência deverá apresentar o Laudo Médico da patologia do especialista, caso concorra à vaga destinada às pessoas com deficiência;

ANEXO I

Ord Candidato (a) C.P.F Nascimento 1 José Daniel e Silva Filho 787.XXX.XXX-00 23/03/1977 2 Alberto Dias Almeida 061.XXX.XXX-87 05/04/1958 3 Wander Ricardo Quadros da Silva 972.XXX.XXX-34 21/09/1988 4 João Vitor Dias Pereira 900.XXX.XXX-04 18/04/1987 5 Pedro Gabriel Yeis Petri 026.XXX.XXX-27 27/01/1997

EDITAL-DE-CONVOCACAO-01-2022-SAMU

