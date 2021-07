Marabá: Corpo de banhista que se afogou no Rio Tocantins é encontrado próximo da Colônia Z-30

O corpo do banhista Werlison Costa Souza, de 28 anos, foi localizado, no final da tarde da última segunda-feira (5), boiando às proximidades da Colônia de Pescadores Z-30, na Velha Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima desapareceu no rio, por volta de 15h30 deste domingo (4), após mergulhar próximo de uma balsa, no balneário da Mangueira, Nova Marabá.

Segundo testemunhas, Werlison Costa estava nadando no rio, quando mergulho e não mais veio à tona. Ainda na tarde de ontem foram realizadas buscas, mas ele não foi localizado.

Por volta de 16h de hoje, o corpo dele foi localizado, boiando no rio. O Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo até à margem, de onde foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Fonte: blog Zé Dudu