Marabá dá largada a projeto para construir nova ponte urbana sobre Itacaiúnas

Se depender do prefeito Tião Miranda, até o final deste ano Marabá terá em mãos o projeto básico da ponte de concreto armado que ele pretende erguer sobre o Rio Itacaiúnas, na área urbana da cidade, interligando os 20 mil habitantes da Velha Marabá aos 90 mil do complexo Cidade Nova. O prefeito botou na rua o edital da licitação para contratar a empresa que aprontará o projeto, ao custo de R$ 388.824,56 — mas isso é só para o projeto.

O Blog do Zé Dudu folheou o edital cujas propostas comerciais serão apreciadas no dia 13 de agosto e que traz na apresentação o argumento de interligar o Bairro Vila Canaã (também conhecido como Vila do Rato), no núcleo Velha Marabá, ao Bairro Amapá, no núcleo Cidade Nova.

A contratação do projeto básico é essencial para viabilizar a futura execução da obra, já que fornece o detalhamento necessário para orientar com eficiência a prefeitura e evitar falhas na execução. Também demonstra a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

De acordo com a gestão de Tião Miranda, o principal benefício da proposta é garantir a melhoria da mobilidade para a população de Marabá, de maneira a fortalecer a infraestrutura urbana e criar rota alternativa para aliviar o tráfego, particularmente no núcleo Pioneiro, que é o mais frequentado para compras e para atividades de lazer e turismo, sobretudo na alta estação. Se erguida nos moldes geográficos idealizados pela Prefeitura de Marabá, a ponte também vai tornar “um pulo” a partida da Velha Marabá ao aeroporto municipal, por exemplo.

A prefeitura alega que, atualmente, nos horários de pico, a única ponte de acesso à Cidade Nova fica congestionada, e a Rodovia Transamazônica, sobre a qual está assentada, se vê às voltas com engarrafamentos quilométricos. Hoje, o núcleo Cidade Nova, que é cortado pela rodovia, é a parte da cidade de Marabá com maior número de habitantes — tem mais moradores, por exemplo, que a cidade de Redenção, a principal do sul do Pará.

Ponte sobre o Rio Tocantins

Marabá deve se tornar a “cidade das pontes” a partir de 2022. A mineradora Vale está calada, mas, segundo fontes do Blog, refletindo sobre custos e preparando-se “psicologicamente” para começar a construir no ano que vem a segunda ponte sobre o Rio Tocantins, interligando a Nova Marabá ao núcleo São Félix. A Nova tem cerca de 80 mil habitantes e é o segundo núcleo urbano mais populoso, enquanto o São Félix, com cerca de 50 mil moradores, é, disparado, o “lado” de Marabá que mais cresce populacional e comercialmente.

A Vale prometeu no último trimestre do ano passado, à Associação Comercial e Industrial de Marabá (Acim), o prazo para início da construção da ponte sobre o Tocantins (relembre aqui). A nova ponte será construída 300 metros distante da primeira, rio acima, e deve ser utilizada exclusivamente por caminhões e carretas, enquanto a primeira será para tráfego exclusivo de veículos menores, como motocicletas, carros de passeio e caminhonetes. Será e deve ser: a cidade de Marabá aguarda.

Fonte: Blog Zé Dudu