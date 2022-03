Marabá debate acessibilidade como instrumento para o fortalecimento da democracia

Especialistas vão debater, em Marabá, no sudeste do Pará, a 410 km de Belém pela Alça Viária, o estímulo que a democracia pode ganhar a partir da promoção do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, visando à sua inclusão social e cidadania. Uma mesa-redonda será realizada no próximo dia 16, das 8 às 12 horas, no auditório do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) no município, localizado na rua das Flores, esquina com a rodovia Transamazônica.



Foram convidados para participar da discussão o juiz eleitoral Manoel Antônio Silva Macedo, a promotora de Justiça Lilian Viana Freire, a professora da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e do Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual “Ignácio Baptista Moura” Mírian Rosa Pereira e o coordenador do projeto Marabá Paralímpico, professor Arionaldo Reis.

Para a mediação do debate foi convidada a chefe de cartório da 30ª Zona Eleitoral, Sílvia Damasceno Monteiro Rodrigues.



SEMANA

A mesa-redonda em Marabá integra a programação da Semana da Acessibilidade, série de eventos promovidos por uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Ministério Público (MP) Eleitoral.



A Semana da Acessibilidade busca promover debates e serviços que abordam a inclusão social e a acessibilidade e sua importância para a democracia. Entre os principais objetivos do evento estão o de garantir o direito ao voto a todas as eleitoras e eleitores.



Outro objetivo é o de divulgar que a pessoa com deficiência – inclusive com deficiência que não seja perceptível – tem o direito de requerer a transferência do local de votação para uma seção com acessibilidade que possa atender melhor às suas necessidades, como uma seção instalada em local com rampas e/ou elevadores, se for o caso.



Além de Marabá, eventos foram programados para Belém e Santarém na semana que começa no dia 14 de março.

Os eventos terão a participação de membros da Justiça e do MP Eleitoral, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), de Comissões de Direitos Humanos de subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de associações e de pesquisadores que atuam com temas ligados à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida.



SERVIÇO

Evento: Mesa-redonda sobre a acessibilidade como instrumento para o fortalecimento da democracia

Data: 16/03

Horário: 8 às 12 horas

Local: Auditório do prédio do MPPA de Marabá

Endereço: Rua das Flores, s/nº (esquina com a rodovia Transamazônica), Agrópole do Incra

Inscrições: não é necessária inscrição prévia para participação no evento

Imagem: Zeca News