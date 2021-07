Marabá: Dois homens são presos transportando munições ilegalmente

O Núcleo de Apoio a Inteligência (NAI) da Superintendência da Polícia Civil do Sudeste do Pará prendeu, em flagrante, dois homens pela prática do crime de comércio e transporte ilegal de munições. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (30), em Marabá, no sudeste do estado.

Segundo a PC, os agentes obtiveram informações de que haveria a entrega de armas e munições em um local próximo a orla da cidade. As equipes seguiram para o local para comprovar a veracidade ou não da informação.

Ao chegar ao endereço citado, os policiais abordaram os dois acusados, que estava em um veículo, onde foram encontradas 500 munições de calibre 28 escondidas no porta-malas do automóvel. O material foi apreendido e os indivíduos receberam voz de prisão e foram levados para a 21ª Seccional Urbana, para a efetivação dos procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

