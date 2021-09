Marabá: Estudantes voltam às salas de aula na segunda-feira, dia 13

As aulas presenciais na rede municipal de educação de Marabá já têm dada para o retorno. Será no dia 13 de setembro, portanto na próxima segunda-feira. São cerca de 54 mil estudantes que estavam respondendo a atividades remotas, em casa, desde março de 2020. Com tanto tempo longe da escola, a grande maioria já está ansiosa para rever professores e amigos.

Segundo a secretária municipal de Educação, Marilza Leite, o retorno às aulas presenciais só é possível depois de um parecer técnico da Vigilância Sanitária, da vacinação de professores e preparação do ambiente escolar para este novo momento, com um rigoroso protocolo de biossegurança.

“Estamos preparados e bastante confiantes de que o momento é propício. Instalamos mais ventiladores nas salas de aula e tomamos diversas outras medidas para tornar cada ambiente mais arejado. Colocamos mais pias, fornecemos máscaras, álcool 70%, aparelhos para aferir a temperatura e termômetro digital”, explica.

Ela também informa que técnicos da Fundação Lemanm ministraram formação para gestores e educadores da rede municipal para que eles façam um acolhimento afetivo na primeira semana de aulas e, assim, os alunos se readaptem mais facilmente ao ambiente escolar e às mudanças promovidas.

A secretária ressalta que as aulas retornam, mas durante o mês de setembro funcionarão em regime de revezamento, sendo que 50% do total de alunos matriculados na turma serão atendidos de forma presencial e, ao mesmo tempo, 50% em atividades remotas por meio do caderno de estudos.

Para o mês de outubro, segundo ela, com base na avaliação do contexto epidemiológico realizada pela Vigilância Sanitária e Comitê de Combate à Pandemia da covid-19 do município de Marabá, será decidido se os estudantes retornarão 100% às aulas presenciais, ou se será mantido o regime de escalonamento em 50%.

O regime de escalonamento e revezamento poderá ter duração de até dois meses, de modo que nas turmas de Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos-EJA (1ª e 2ª Etapas) e Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, o revezamento ocorrerá diariamente, alternando entre um dia e outro. Já nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e EJA (3ª e 4ª etapas), o revezamento será semanal.

Nas turmas do Ensino Personalizado da EJA não haverá a necessidade de escalonamento devido à sua estrutura curricular e à organização de atendimento dos estudantes por grupos agendados.

A secretária aponta que os resultados das redes privada e estadual de ensino, que retornaram às aulas presenciais um pouco antes, como parâmetro para as medidas adotadas pelo município. “Caso ocorra qualquer tipo de intercorrência, o aluno será levado para uma sala a parte e ficará aguardando os seus responsáveis, para que a gente tome as medidas cabíveis, inclusive encaminhando a criança para o Hospital Municipal”, antecipa.

Marilza Leite também enfatiza que o uso de máscara será obrigatório para todos que estiverem no ambiente escolar, incluindo professores e alunos. A Semed, segundo a secretária, adquiriu duas máscaras para cada estudante e também aos professores.

Avaliação Diagnóstica

Segundo a secretária de Educação, todos os alunos da rede municipal participarão de uma avaliação diagnóstica, a qual apontará quais os conteúdos eles têm maior defasagem. A partir daí, será desenvolvido um trabalho específico para fortalecer a aprendizagem que possa ter ficado com falhas durante o período das aulas remotas.

Como as aulas estão em andamento desde o início de 2021, o atual ano letivo está previsto para encerrar em 8 de dezembro, mas aqueles que precisarem de recuperação permanecerão na escola até o dia 22 de dezembro. Já o ano letivo de 2022 deve iniciar em 18 de janeiro. “Nós iremos cumprir as 800 horas letivas, porque o MEC abriu mão dos 200 dias letivos, mas não das 800 horas de atividades curriculares”.

Horário da Merenda

O horário da merenda escolar, que tradicionalmente ocorre com aglomeração nos pátios das escolas, também passará por adaptação no primeiro momento. Segundo a secretária Marilza Leite, cada escola preparou um plano de ação específico para sua realidade. Algumas servirão o lanche na sala de aula, outras implantarão horário alternado para as turmas saírem para o recreio, mas todas seguindo o protocolo de biossegurança apontado pelas autoridades de saúde.

Texto e fotos: Secom/Semed

Fonte: Blog Zé Dudu