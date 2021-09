Marabá faz campanha para combater o Sífilis

O Serviço De Atendimento Especializado -Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) está realizando uma campanha de combate a sífilis, que teve início neste último sábado (18), na qual contou com a realização de 369 testes rápidos, que detectou 99 testes com confirmação de sífilis.

A doença é transmitida sexualmente, mas também, pode ser adquirida da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação, e por contato sanguíneo.

No próximo sábado dia 25, a ação continua a partir das 08h às 16h na Rodovia km 06 e no domingo o atendimento será no Centro Social Liberdade (Forro dos velhos) no horário das 15h às 21h.

Em outubro a campanha continua em São Felix no sábado dia 02, das 08h às 16h, e na Nova Morada no sábado também do dia 09 de outubro das 8h às 16h.

O CTA/ SAE está localizado na Travessa Santa Terezinha, S/N, Núcleo Marabá Pioneira, ao lado do Hospital Materno Infantil que funciona de segunda à sexta-feira das 8h às 18h.

Foto: Divulgação CTA/SAE

Jornalista: Marina Moreira