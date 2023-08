Marabá Festival Jazz começa nesta sexta-feira (11) com apoio do Governo do Pará

O 2º Marabá Festival Jazz começa nesta próxima sexta-feira (11) e segue até domingo (13), no Carajás Centro de Convenções, em Marabá, sudeste do Pará. O festival é gratuito e tem como objetivo democratizar o acesso à arte, fortalecer a música instrumental brasileira na região amazônica e enfatizar a ancestralidade e a rica influência africana no jazz brasileiro.

O Governo do Pará apoia o Marabá Festival Jazz para que a música instrumental chegue a um público ainda mais amplo e diverso, sem custos. Segundo o secretário regional de governo do sul e sudeste do Pará, João Chamon Neto, ao valorizar a música instrumental produzida no Brasil, sem deixar de dar destaque às produções locais, a proposta do festival segue alinhada com as prioridades do governo do Estado para a cultura.

“Entendemos que a música instrumental é fundamental não só para aprimorar conhecimentos, para ouvir música de qualidade, mas culturalmente é importante para a sociedade. O Marabá Jazz Festival tem um papel muito importante na construção da consolidação de uma interpretação musical de qualidade por parte da nossa sociedade, especialmente da juventude”, considera.

Programação

Participarão do evento 57 artistas, entre 9 bandas, incluindo Bruno Fernandes Quarteto, a pianista Iara Gomes, o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo, o trombonista Joabe Reis, o guitarrista Nuno Mindelis, o baixista Celso Pixinga, o violinista Dauro Remor, a saxofonista Suka Figueiredo e bandolinista Nilze Carvalho.

O Marabá Jazz Festival também reservou 100 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e acompanhantes. Uma área especial será destinada para cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomoção. O local do festival conta, ainda, com rampas de acesso e banheiro adaptado.

Pensando nas necessidades das pessoas com deficiência auditiva e visual, terá intérprete de Libras e fones de ouvido com audiodescrição. Ao gerar voucher na plataforma Sympla, é fundamental que os participantes informem se necessitam de acesso à área exclusiva para pessoas com deficiência.

Confira a programação do festival:

• Sexta, 11 de agosto de 2023

• 20h, Teatro do Centro de Convenções de Marabá, Shows de Bruno Fernandes, Iara Gomes, Arismar do Espírito Santo

• Sábado, 12 de agosto de 2023:

• 10h às 12h, Mercadão do Som – Pearl Masterclasse de bateria com Tiago Belém e Igor Bernardo

• 20h à 00h, Teatro do Centro de Convenções de Marabá – Shows de Joabe Reis, Nuno Mindelis e Celso Pixinga

• Domingo, 13 de agosto de 2023:

• 10h às 12h, Mercadão do Som – Masterclasse de Contrabaixo com Celso Pixinga

• 18h, Teatro do Centro de Convenções de Marabá – Shows de Dauro Remor, Suka Figueiredo, Nilze Carvalho

Para participar, é preciso apenas retirar o ingresso no Sympla

Para retirar o seu ingresso, siga os passos abaixo:

1️⃣ Acesse o link

2️⃣ Efetue seu cadastro ou login no Sympla.

3️⃣ Selecione o ingresso gratuito para o Marabá Jazz Festival.

4️⃣ Receba a confirmação por e-mail e pronto!

Foto: Ascom / Marabá Jazz