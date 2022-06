Marabá: Governo inicia obras de duplicação e asfaltamento da BR-222

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), iniciou esta semana a obra de duplicação de cinco quilômetros da Rodovia BR-222, na entrada de Marabá. Os trabalhos estão na fase de levantamento topográfico, com realização dos serviços de drenagem e terraplenagem.

O trecho beneficiado compreende desde o fim da ponte rodoferroviária do Rio Tocantins até o cruzamento da BR-153 com a BR-230, a Transamazônica, representando um investimento de mais de R$ 36 milhões em recursos do tesouro estadual.

O titular da Setran, Adler Silveira, destaca que a demanda, que irá contemplar a pavimentação e urbanização completa da área, é uma antiga reivindicação dos moradores da região, que sofrem com os congestionamentos na área.

“É uma obra fundamental para o crescimento urbano e a mobilidade em Marabá, pois, atualmente, apresenta um tráfego intenso neste trecho, devido o município ser um importante produtor de minério, entre outros produtos do agronegócio do sul e sudeste”, pontua Adler Silveira.

(Agência Pará/Kátia Aguiar – Setran. Fotos: Setran)

Fonte: Blog Zé Dudu