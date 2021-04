Marabá inicia aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 75 anos

Quem estiver com a segunda dose da vacina marcada, pode procurar qualquer posto de vacinação no município até o dia 15 de abril.

Marabá retoma segunda etapa de vacinação de idosos contra Covid-19

A Prefeitura de Marabá, município do sudeste do Pará, começou nesta terça-feira (12) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 75 anos. O reforço na imunização faz parte da segunda etapa de vacinação na cidade.

De acordo com a prefeitura, quem estiver com a segunda dose da vacina marcada, pode procurar qualquer posto de vacinação no município até o dia 15 de abril. Para ser vacinado, o idoso precisa apresentar a carteira de vacinação e documento de identidade.

Segundo a Secretaria de Saúde de Marabá, não foram registradas filas ou aglomerações no primeiro dia de aplicação da segunda dose.

Ainda de acordo com a secretaria, cerca de 19 mil pessoas já receberam a primeira dose em Marabá. Pouco mais de 2 mil pessoas já receberam a dose de reforço.

Apesar dos números, o ritmo da vacinação em Marabá é considerado lento. O avanço na imunização é necessário para desafogar o sistema de saúde. Dos 70 leitos destinados a pacientes graves de Covid-19, 66 estão ocupados.

Segundo a prefeitura, Marabá possui cerca de 16.700 casos de Covid-19 e 344 mortes causadas pela doença. Pelo menos três pessoas morreram nas últimas 24h no município.