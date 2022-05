Marabá investe em mais de 50 obras para a Educação

Os investimentos na área da Educação são uma das principais prioridades da Prefeitura Municipal de Marabá. Só entre os anos de 2020 e 2022, o governo contabiliza 56 obras no setor que foram concluídas ou estão em execução. A proporção dos investimentos em estrutura física refletem diretamente no ensino-aprendizagem.

Atualmente, Marabá atende 50.133 alunos na Educação Básica. Destes, 40.624 são da zona urbana, onde a prefeitura está executando 33 obras, sendo 21 reformas e ampliações, além de 12 construções, como explica Nells Claudjan Nascimento, coordenador do Departamento de Infraestrutura e Logística (Dlog) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Do conjunto de obras, que se iniciaram em 2020, cerca de 60% delas já estão concluídas. Destas algumas foram inauguradas, como foi o caso da Salomé Carvalho e João Anastácio de Queiroz. Outras estão em andamento e algumas aguardando para serem entregues”, informa Nells Claudjan.

Dentre as obras em construção, o destaque é a primeira escola do Bairro Cidade Jardim. Ao todo são 37 obras concluídas, sendo que, na zona urbana, a última escola reinaugurada foi a EMEF São Francisco, no KM 02, no núcleo Cidade Nova, entregue no dia 22 de abril. No entanto, constam na relação das escolas já com obras concluídas para inaugurar nos próximos dias, a EMEF Maria de Jesus, na Folha 35; a EMEF Pequeno Pajé, no São Félix; o Espaço de Atendimento ao Autista, na Marabá Pioneira; e os Núcleos de Educação Infantil Magalhães Barata e Jardim do Éden, em Morada Nova.

No campo, onde estudam 9.509 alunos, são 23 obras na educação, sendo 15 reformas e ampliações e oito construções. De acordo com o DLog, 73% estão concluídas, 15 delas aguardam inauguração, duas são creches. Vale destacar que na Educação Infantil, o município atende 9.523 crianças de 3 a 5 anos e para esse público a Semed já entregou 13 creches, desde 2017.

Nos últimos sete anos de gestão são mais de 100 obras entre revitalização, reforma e construção de unidades educacionais e de quadras esportivas cobertas. “Aos longos desses anos temos realizado diversas obras nas unidades de ensino, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Nesse período houve obras que pudemos concluir ainda no período da pandemia, no entanto, foi preciso relicitarmos por questões técnicas”, esclarece Nells Claudjan.

Fonte: Debate Carajás com Secom PMM