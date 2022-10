Marabá investe em nova sinalização de trânsito

Quem trafega pelas ruas em Marabá já deve ter percebido que as vias públicas estão mais sinalizadas, as placas de sinalizações antigas substituídas por novas e as vias recebem novas pinturas. Isso tudo faz parte de uma ação do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) para facilitar o tráfego e reduzir os acidentes.

As ações começaram por etapas, sendo que a primeira foi totalmente realizada na Marabá Pioneira em parceria com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). A segunda etapa está sendo realizada por uma empresa particular e acompanhamento do próprio DMTU, nos demais núcleos.

De acordo com Jair Guimarães, Secretário de Segurança Institucional, a prioridade é a pintura de faixas de pedestres próximos a escolas e hospitais, também as vias de maior circulação da cidade, como a VP 8 e as avenidas principais do Novo Horizonte e Cidade Nova.

“Em Marabá, são muitas demandas. Vamos dar preferência às vias que não estão sinalizadas e também próximos às escolas e hospitais já começamos a sinalizar esses pontos. Seguiremos para a Avenida Tocantins que é muito importante e vamos dar prioridade também à construção de lombadas”, afirmou o secretário.

A sinalização de trânsito é indispensável para orientar e informar os usuários das vias e o respeito à sinalização garante um trânsito mais seguro. O artigo 90, §1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), determina que a sinalização de trânsito é responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e este responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação dos sinais.

Uma equipe do DMTU acompanha todo o trabalho de pintura das vias e instalação das placas de sinalização, orientação, indicação e advertência. Todos esses elementos compõem a sinalização de trânsito. Essas informações advertem os usuários das vias, indicam serviços, sentidos e distâncias e regulamentam o trânsito. É a sinalização vertical ou horizontal, sinalização semafórica e dispositivos de sinalização auxiliar.

“Uma cidade bem sinalizada é muito mais segurança para os condutores pedestres, motociclistas e ciclistas e logo estaremos com uma cidade muito bem orientada. Contamos com a colaboração dos condutores para o respeito à sinalização pois somente assim podemos reduzir os acidentes”, alertou Jair Guimarães, SMSI.

Fonte: Debate com Secom PMM