Marabá: Nível do rio chega a 11,80 metros e já desabriga mais de 1.300 famílias

Nesta segunda-feira (10), o nível do Rio Tocantins atingiu 11,80 metros acima do leito normal, o que representa uma elevação de sete centímetros nas últimas 24 horas. De acordo com a Coordenação Municipal de Defesa Civil, ontem, (9), 1.360 famílias já foram atendidas, 337 das quais estão nos abrigos da prefeitura, 541 alojadas em casa de familiares e 147 ainda ilhadas.

Atualmente há dez abrigos oficiais construídos pela Defesa Civil e Secretaria de Obras: Ginásio da Obra Kolping e Avenida Sororó, ambos no núcleo Cidade Nova; Bairro São Félix; três na Nova Marabá (Folhas 14, 31 e 32); outros três na Marabá Pioneira, na Praça Paulo Marabá, na antiga Borges Informática e Travessa 5 de Abril. Há ainda três abrigos não oficiais, dois no Bairro Santa Rosa e um na Rua das Cacimbas, no Bairro Amapá.

Para hoje (10), estão previstas mais 51 mudanças de famílias atingidas pelas cheias dos rios. O transporte está sendo feito por 20 caminhões, 10 do Exército e 10 da Defesa Civil.

Equipes da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac) fazem o cadastramento das famílias desde sexta-feira (8), em todos os abrigos, para acolhimento com atendimento médico, distribuição de kits de higiene pessoal, cestas básicas, colchões e água potável.

Fonte/Secom PMM

Fonte: Blog Zé Dudu