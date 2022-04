Marabá: Nova Unidade Integrada de Segurança Pública beneficiará mais de 70 mil pessoas

Mais de 70 mil pessoas serão beneficiadas em Marabá com mais Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com a entrega da Primeira Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP), no núcleo São Félix.

O prédio, entregue pelo Governo do Pará nesta quinta-feira (28), é resultado de um acordo de cooperação com a mineradora Vale, e visa garantir a melhor infraestrutura para os agentes de segurança, bem como ações efetivas de segurança pública para a população da região.

“Temos a maior satisfação de fazer a entrega desse equipamento de segurança pública tão esperado pela população de Marabá, particularmente São Félix, Morada Nova, toda essa região que está do outro lado do rio Tocantins. Estamos hoje garantindo para que haja um reforço da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, para que com essa presença do sistema de segurança, nós possamos ampliar o combate a criminalidade, a violência, garantir a preservação de vidas e estar mais próximos, com serviços, inclusive de cidadania, que são fundamentais para melhorar o atendimento para a comunidade”, disse o governador Helder Barbalho.

“Parabéns a todos que lutaram para que chegasse a essa unidade. Quando eu olhei, achei uma coisa muito importante porque está tudo no mesmo local, as pessoas não precisam ficar de deslocando de um lado para o outro; onde chega tem toda a segurança integrada em um local. Isso facilita muito a vida da comunidade, vai beneficiar a todos com certeza, daqui do grupo São Félix, a Morada Nova, toda essa região está sendo beneficiada”, disse a líder comunitária Lia Liberdade.

Estrutura

O novo prédio da UISP está dividido em quatro blocos, os quais serão utilizados pelas Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar e Unidade de Saúde da Polícia Militar. A área completa conta com mais de 40 salas, entre elas, de atendimento, operações, inteligência, celas femininas e masculinas, de armamentos, para delegados, comandantes, além das salas de saúde, as quais estarão totalmente equipadas para prestar a atendimento aos militares e seus dependentes, assim como auxiliará em ações de saúde com a comunidade local.

“O projeto piloto da Segurança Pública possibilitará com que as forças de segurança continuem trabalhando de forma integrada nesta região que fica do outro lado da ponte que dá acesso a Marabá, inclusive garantindo que eles jamais fiquem sem atendimento, em casos de intercorrências na ponte que dá acesso aos outros bairros e centro de Marabá. Além disso, os moradores, passam a ter atendimento imediato e ostensividade nas ruas desse núcleo urbano. Essa região não possuía uma estrutura de segurança pública, e agora, o Estado se faz presente aqui”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Equipamentos

Durante a entrega da unidade, também foram repassados mais de R$ 3 milhões em equipamentos para as forças de segurança, como seis Repetidoras de Sistema de Rádio de comunicação Digital; três drones, três laptops e três sopradores de ar para o Corpo de Bombeiros, os quais vão reforçar a comunicação entre as forças de segurança pública em Marabá, Parauapebas, Novo Progresso, entre outros municípios da região.

“Estamos entregando equipamentos para melhorar a segurança pública, que vão facilitar para que o policial possa se comunicar em qualquer terreno, qualquer município da região sudeste do Pará, sem problema de comunicação para que as ações sejam imediatas e exitosas”, completa o secretário.

Comunicação

As repetidoras de Sistema de Rádio entregues na agenda fazem parte do projeto “Falando por Todo o Pará”, que visa a integração de todas as forças de segurança em qualquer localidade do estado.

“Agora com a interligação da comunicação, os policiais poderão se falar em qualquer município da região sudeste do estado, inclusive atendendo às agrovilas e comunidades onde essa comunicação não era facilitada. A integração, sem dúvidas, vai reforçar as ações integradas”, concluiu o titular da Segup.

Expansão

As seis novas estações de repetição de radiocomunicação digital P25 com sistema irradiante composto de antenas, cabos e conectores, banco de baterias e gateway que são interligadas ao Master site que fica em Belém, serão instaladas nos municípios de Marabá, Rondon do Pará, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte. Com isso, a cobertura de radiocomunicação será expandida até os municípios de Itupiranga, Nova Ipixuna, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, Rondon do Pará, São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Palestina, Eldorado dos Carajás, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte, Tucumã, São Felix do Xingu e Água Azul do Norte, integrando o “Projeto Falando Por Todo o Pará”

Participaram do ato oficial o governador do Pará, Helder Barbalho, o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado; o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior; o delegado-geral, Walter Resende; o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Hayman Apolo; o diretor da Polícia Científica, Celso Mascarenhas, o prefeito municipal, Tião Miranda, o diretor governamental da Vale, Luiz Santiago, entre outros representantes da Segurança Pública, autoridades municipais e da mineradora.

Fonte: Blog Zé Dudu

(Agência Pará)