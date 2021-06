Marabá: Prefeitura começa vacinar a população em geral contra covid-19

A Prefeitura de Marabá confirmou, na tarde da última quarta-feira (16), o início da imunização da população adulta em geral contra a covid-19. A vacinação começa neste sábado (19) com as pessoas com mais de 50 anos, sem comorbidades. No domingo (20), receberão a vacina as com mais de 45 anos, também não portadoras de comorbidades.

Nesta quinta e sexta-feira (17 e 18), serão vacinados os trabalhadores da Educação a partir dos 18 anos, além de motoristas e cobradores de transporte municipal e intermunicipal, também acima dos 18 anos.

Para esse público os locais de vacinação serão:

Escola Anísio Teixeira, no Cidade Nova;

Escola Jonathas Athias, na Nova Marabá;

Escola São Félix, no São Félix Pioneiro;

Escola Judith Gomes Leitão, na Velha Marabá;

Escola Paulo Umbelino Ferreira, em Morada Nova;

Já no sábado e domingo a vacinação acontece em dois locais:

Centro de Convenções, na Nova Marabá;

Escola Anísio Teixeira, na Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Trabalhadores da Educação devem portar documento oficial com foto, cartão do SUS e declaração de trabalho com a função descrita, assinada pelo diretor da escola em que trabalha. Trabalhadores do transporte coletivo devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e declaração da empresa com função descrita, assinada pelo gestor.

Quem vai ser vacinado no final de semana deve levar identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e declaração para vacinação de covid-19, baixada do site da prefeitura.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A DECLARAÇÃO PARA A VACINAÇÃO

Fonte: Blog Zé Dudu