Marabá: PRF apreende 32,5 m³ de madeira sendo transportada ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão de madeira em Marabá, no sudeste do Pará. O flagrante ocorreu na última terça-feira (17), por volta das 21h, quando uma equipe da PRF abordou uma carreta, no km 323 da BR-155.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou ao condutor que abrisse o compartimento de carga da carreta, onde foram encontrados 32,5 m³ de madeira serrada. Ao ser questionado sobre a Guia Florestal e Nota Fiscal da carga, o motorista admitiu não possuir nenhum dos documentos.

Segundo a PRF, diante dos fatos, o condutor e a carga foram encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma) para as medidas administrativas cabíveis. Também foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do motorista.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu