Marabá: PRF apreende 45 toneladas de manganês transportadas ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais um carregamento de minério sendo transportando ilegalmente no sudeste do Pará. A apreensão foi feita, por volta das 02h20 desta quinta-feira (5), quando uma equipe da PRF abordou um caminhão que transportava manganês, no km 323 da BR-155, em frente à UOP, em Marabá.

Durante os procedimentos de fiscalização, foi solicitado ao condutor que apresentasse o documento da carga e o mesmo declarou não possuir nenhuma documentação. O condutor e o minério foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal (DPF) para as medidas cabíveis.

Só este ano, a PRF já fez a apreensão de mais de 251 toneladas de minério ilegal no Pará, boa parte na região sudeste do estado. No mês passado, foram apreendidos, também em Marabá, quatro caminhões com carregamento ilegal de manganês, totalizando 100 toneladas.

Fonte: Blog Zé Dudu