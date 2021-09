Marabá: PRF e Polícia Civil apreendem quase 12 mil munições que vinham do Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil apreenderam, na noite desta quarta-feira (14), mais de 11 mil munições, que tinham como destino Marabá, no sudeste do Pará. A apreensão foi feita em barreira montada no Km 110 da BR-230 (Transamazônica).

Segundo o delegado Vinícius Cardoso das Neves, diretor da 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Marabá, a apreensão ocorreu após uma informação anônima de que uma caminhonete Chevrolet S10, de cor verde escura, modelo antigo, estaria se deslocando do Maranhão para Marabá com munições. Após a checagem da informação e identificação do veículo, foi solicitado o apoio da PRF e montada uma barreira no Km 110 da BR-230, na entrada de Marabá.

Assim que os policiais avistaram uma caminhonete com as características relatadas na denúncia, foi dada a ordem de parada. Na caminhonete, vinha o motorista, que se identificou como Gilvan Rodrigues da Cruz, e o carona, identificado como Wildes Carvalho de Sá.

Durante a revista ao veículo, os policiais encontraram na caçamba, dentro do sistema de som automotivo, mais de 11 mil munições de diversos calibres, cinco quilos de chumbo e grande quantidade de pólvora. “Os dois homens abordados não possuem autorização para comercializar esse tipo de artefato e foram presos em flagrante por comércio ilegal de munições,” explica o delegado.

Ele detalha que todo o material foi adquirido no município de Imperatriz (MA) e seria comercializado em Marabá. “Toda munição e demais materiais foram apreendidos,” frisa.