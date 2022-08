Marabá realiza 4° leilão de carros, motos e sucatas

O Departamento de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU) em parceria com a empresa Puma Leilões, vão realizar a quarta edição do leilão online e presencial de veículos e sucatas que ocorre no dia 22 de agosto.

São 1.066 lotes com 882 sucatas aproveitáveis e inservíveis para retirada de peças. O restante inclui 184 veículos com 9 carros e 175 motocicletas, todos conservadores com direito á documentação.

Interessados em participar do leilão devem primeiro se cadastrar no site da empresa pumaleiloes com e-mail, senha e anexar os documentos solicitados. Os cadastros passam por uma análise. A partir disso, os lances já podem ser realizados no site.

No dia 15 de agosto o público pode fazer as visitas presenciais para conhecer os lotes, as visitas seguem até o dia 20 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h ás 12h e das 14h as 17h. no sábado a visita será no horário das 8h as 12h.

Os veículos foram removidos pelo DMTU por problemas de documentação e licenciamento em atraso e outros casos. Um dos casos, os proprietários, por algum motivo não buscam os veículos. De acordo com o Código de Trânsito se em 60 dias a pessoa não retirar o veículo, ele é alienado e o proprietário é notificado.

Quem pode participar do leilão?

As pessoas físicas só podem dar lances nos veículos conservados com direito a documentação. São liberadas a participar aquelas pessoas que não estiverem negativadas em nehuma esfera, sem débitos na dívida pública da União, sem processos junto a quaisquer órgãos da prefeitura e maiores de idade.

Quem não pode participar do leilão?

Menores de idade, quem está negativado em qualquer ente da federação, nenhum servidor público do município de Marabá, funcionários da empresa, funcionários da leiloeira e aqueles que estão com problemas na justiça.

