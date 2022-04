Marabá recebe base fixa do Graesp para garantir agilidade nas ações de segurança no Sul e Sudeste do Estado

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), implantou nesta terça-feira (5), no município de Marabá, região Sudeste do Estado, uma nova base operacional do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). A base fixa de apoio do Graesp tem como objetivo facilitar as ações de segurança, logística e manutenção das aeronaves, atendendo de forma mais rápida às demandas das regiões sudeste e sul do Pará.

“Hoje inauguramos a nova base do Grupamento aéreo de segurança do sul e sudeste do Pará. Com essa iniciativa, nós passamos a ter uma base fixa do Grupamento Aéreo com aeronaves permanentes na região, o que vai proporcionar um atendimento mais rápido, além de garantir a presença da segurança pública, no que for necessário, para suprir essa região. Agora, não precisamos mais solicitar aeronaves de Belém, o que levaria mais de uma hora para chegar, temos aeronave permanente aqui em Marabá, o que facilitará para os órgãos de segurança pública estarem mais presentes apoiando as iniciativas desta região do nosso estado. Com isso, temos em Belém um ponto que atenda a Região Metropolitana e demais municípios; em Santarém, o Oeste do Estado, e agora em Marabá, para atender às demandas do sul e sudeste, e assim, continuamos descentralizando os atendimentos das demandas”, destacou o governador Helder Barbalho.

A nova base, instalada no Aeroporto de Marabá, conta com um hangar para guardar as aeronaves, pista de pouso e três salas, sendo uma VIP, outra de embarque e ainda uma operacional. A base aérea oferece agilidade administrativa e operacional, proporcionando mais economia na manutenção das aeronaves, além de contar com uma equipe fixa de pilotos para atender com celeridade as demandas da região.

Agilidade e eficiência – “Com essa nova base evitaremos que as aeronaves tenham que se deslocar de Belém até essa região, ficando aptas às demandas policiais, de saúde pública ou até mesmo as demandas essenciais do governo, de forma imediata. Ela será voltada para o benefício de toda a população que mora nessa região. Nosso objetivo é que, além de Santarém e Marabá, que já contam com base fixas, outros pólos regionais recebam esse investimento”, frisou o titular da Segup, Ualame Machado.

Em todo o estado, o Grupamento Aéreo abastece as cinco principais regionais de Segurança Pública, localizadas em Belém, Altamira, Santarém, Marabá e Redenção. Destas, Belém, Santarém – e agora Marabá – dispõem de uma base operacional estruturada, resultando assim em uma maior cobertura e infraestrutura para as aeronaves e ações desenvolvidas pela segurança pública nas regiões do Estado.

“O território paraense precisa que tenhamos bases em pontos estratégicos e Marabá se inclui nisso, por isso essa entrega se faz tão importante para a região. Estamos implementando essa base e resgatando um compromisso do Governo e do Plano Plurianual. Aqui, vamos manter uma aeronave para dar apoio a todo o sistema de segurança pública, garantindo mais segurança para toda a sociedade, como já tem sido feito no Oeste do Pará”, concluiu o secretário-adjunto da Segup, Coronel Alexandre Mascarenhas.

Frota – Hoje, o Graesp possui o total de 14 aeronaves, dentre elas, seis helicópteros e oito aviões. Destas, cinco foram adquiridas nos últimos dois anos, sendo eles; dois Barons, um Pilatus, um 206 e um Caravan.

