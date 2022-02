Marabá reuniu autoridades de segurança em meio a onda de violência

Marabá foi palco de diversas reuniões entre autoridades de segurança pública do Pará durante a última segunda-feira (7), em meio à crescente onda de violência no sudeste do estado. O momento marcou o início da segunda fase do Programa “Segurança Por Todo o Pará”, na cidade que sedia a 10ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp Carajás). Até o fim do semestre, outras reuniões estão previstas em 12 regiões. O objetivo é estabelecer estratégias para combater a criminalidade.

Com a metodologia de escuta das forças locais, a iniciativa da Segup propõe a elaboração de um plano tático operacional, a ser acompanhado e executado pelo Comitê Integrado de Segurança Pública e Defesa Social (Cispeds). Nesta fase, o programa inicia a operacionalização do plano tático com os apontamentos de medidas a serem executadas.

O encontro ocorreu no auditório da sede do Comando de Policiamento Regional II, com a participação dos gestores dos órgãos de segurança e integrantes do Cispeds Carajás. Foram discutidas as principais demandas da região, composta por 16 municípios, que reúnem 827 mil habitantes.

O secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, ressaltou a importância da participação das forças locais nas reuniões operacionais. “Através do Programa nós temos o objetivo de fazer os gestores locais tomarem as decisões, seja de atendimento na segurança pública, bem como outras mais administrativas na área de investimentos dentro das instituições que compõem o Sieds. Queremos quebrar o paradigma das ações saírem prontas da capital para serem executadas, sem que os atores regionais sejam ouvidos”, frisou o secretário adjunto.

Ele destacou ainda a importância que o colegiado possui para o êxito das ações, enfatizando a integração. “Queremos que os senhores digam o que será feito. Os senhores são a voz do Cigesp aqui na 10ª Risp. Daqui devem sair as operações, para fazer frente e melhorar e muito o combate à criminalidade”, disse o coronel Alexandre Mascarenhas.

Interação

A reunião começou manhã e continuou no período da tarde, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Presidente do Cispeds Carajás, o comandante do CPR II, coronel Dayvid Sarah Lima, destacou a importância da segunda fase iniciada na Risp Carajás. “Estamos na parte tática, e depois reuniremos com a parte operacional com os comandantes dos batalhões, e também com apoio dos órgãos municipais de segurança e federais. Estamos observando a interação, identificando os gargalos, para que possamos demandar soluções e, efetivamente, trazer a segurança por todo o Estado do Pará, especialmente aqui na região da 10ª Risp Carajás”, informou o comandante.

Segundo o militar, a atuação do Programa deve reforçar o alinhamento das forças e a integração, como ocorre na capital. “Observamos o entrosamento de todos os integrantes presentes na reunião, aptos para uma solução e dispostos a trabalhar. Isso é muito importante. Estamos juntos para trazer números positivos para cada órgão”, acrescentou.

Ao fim da reunião, o grupo concentrou esforços para alinhar estratégias de policiamento, saturação e diligências em pontos específicos.

Fonte: Portal Debate Carajás, com informações da Agência Pará