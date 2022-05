Marabá terá planta de verticalização mineral￼

Acontece na semana que vem, em data ainda a ser confirmada, mais uma visita do governador Helder Barbalho a Marabá. Ele participa da cerimônia de início das atividades da primeira planta de verticalização mineral do município, que tem previsão de fabricar 250 mil toneladas/ano de tarugos – blocos de aço que servem como matéria-prima para mineração.

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM), João Tatagiba, a verticalização de grande parte dessa produção mineral é a consolidação de um sonho dos moradores de Marabá e região, “para que a gente consiga verticalizar parte do minério que produzimos aqui em Marabá”.

Ele observa que, futuramente, a produção pode chegar a 500 mil toneladas de tarugo/ano. A mineradora Vale será a indutora do projeto, enquanto a Sinobras é a empreendedora, pois já detém expertise na área. “Por isso, nós acreditamos ainda mais na realização desse projeto,” afirma Tatagiba, ao explicar que a fábrica funcionará anexa à planta de Tecnored.

Segundo a Vale, a tecnologia Tecnored é inovadora no mercado porque permite produzir o chamado “gusa verde”, a partir da substituição de carvão metalúrgico por biomassa, reduzindo assim as emissões de carbono em até 100%. Todo o complexo está montado dentro da siderúrgica Sinobras, no Distrito Industrial de Marabá (DIM).

Inicialmente a visita do governador estava confirmada para a segunda-feira (9), mas o cerimonial ainda não confirmou o dia exato.

Fonte: Blog Zé Dudu