Marabá: Vacinação de adolescentes contra a covid-19 começa amanhã, 1º de setembro

Em Marabá, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa a ministrar a partir desta terça-feira, 31 de agosto, a segunda dose de vacina contra a covid-19 para todos os profissionais de Educação. E, a partir de amanhã, 1º de setembro, até o dia 3, inicia a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. Entretanto, da parte da população, ainda há muitas dúvidas em relação ao assunto. Por isso, a Secom (Secretaria de Comunicação), em parceria com a SMS, elaborou o seguinte questionário a fim de esclarecer a todos a respeito da vacinação.

1. Quem pode ser vacinado?

Todas as pessoas que estão sendo incluídas nas chamadas da prefeitura.

2 – Quem está sendo incluído nessa chamada?

2ª dose – A partir de hoje (31), será aplicada a 2ª dose para todos os profissionais de educação, em uma sala exclusiva no Carajás Centro de Convenções. Nos dias 2 e 3 de setembro serão vacinados com a 2ª dose, todos os demais que estão com 2ª dose atrasadas ou marcadas para essas datas.

1º dose – De 1º a 3 de setembro acontece a primeira chamada da vacinação contra covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos, no Carajás Centro de Convenções de 8 às 17 horas.

3 – Quais documentos necessários para se vacinar?

RG, CPF, comprovante de residência, Cartão SUS, carteira de vacinação e declaração preenchida. Os profissionais de educação devem ir munidos da declaração assinada pelo gestor da instituição de ensino.

4. Onde pegar essa declaração?

No site da prefeitura de Marabá, clicando neste link

5. Tomei a 1ª dose em outra cidade, posso tomar a 2ª dose em Marabá?

Sim. De preferência com o Cartão SUS local. Procure o Postinho para atualização.

6. Tenho mais de 18 anos, perdi a chamada para minha idade, posso ir na vacinação de 12 aos 17 anos?

Não. Haverá outra chamada para maiores de 18 anos que será informada pelos canais oficiais da Prefeitura de Marabá.

7. Estou gripado ou tomei a vacina da gripe. Posso me vacinar?

Não. Após a vacinação, deve ser aguardado o prazo de 14 dias, para ser aplicada a vacina contra COVID-19.

8. Minha data para 2ª dose ainda não chegou. Posso me vacinar nos dias que a vacinação está disponível?

Não. Você deve se vacinar na data prevista no cartão de vacinação ou em uma chamada posterior.

9. A minha 2ª dose está atrasada. Há algum problema?

Não. A 2ª dose estará disponível nos dias 2 e 3 de setembro e em outras chamadas que acontecerão posteriormente.

10. Meu filho (a) não tem RG e CPF, pode se vacinar?

Pode se vacinar com certidão de nascimento, CPF e Cartão SUS. O CPF pode ser feito pelo site da Receita Federal, clicando aqui.

11. Tenho 17 anos, preciso de acompanhante?

Sim, todos os menores de idade precisam de acompanhamento pais ou familiares com comprovação através de documentação.

12. Não tenho Cartão SUS, posso me vacinar?

A apresentação do Cartão SUS é obrigatória para vacinação.

Fonte: Blog Zé Dudu