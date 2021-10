Marabá vai realizar evento de tecnologia do ministério da educação

Vai ser realizado em Marabá o 3° Encontro Presencial PIEC (Política de Inovação Educação Concetada) na Faculdade Carajás nos dias 4 e 5 de novembro, das 8h ás 17h.



O encontro é de autoria do Ministério da Educação, que tem como objetivo apoiar a universalização do acesso á internet banda larga de alta velocidade, por via terrestre e satelital, para que seja fomentado o uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas da Educação Básica. Sendo assim, a política de inovação foi elabora em quatro eixos: visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura, que se conectam e devem estar em equilíbrio, para que o uso das tecnologias digitais tenha um efeito positivo na educação.



No Brasil a região norte é desafiadora para aplicar as metas da política, que busca capacitar profissionais; oferecer conteúdos digitais ás escolas; investir em dispositivos para a conexão das redes internas da escola e apoiar técnica e financeiramente todas as escolas e redes de ensino da Educação Básica.



O evento que vai ser sediado pela secretaria municipal de educação (Semed) será o responsável pelo logística do encontro regional, que vai receber 33 municípios.

