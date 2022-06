Marabaense tenta pegar sandália em lago e morre afogado em Parauapebas

No último sábado (18), o jovem Davi da Silva de Araújo, 20 anos, morreu afogado de maneira trágica, em um lago, no Bairro Novo Carajás, na cidade de Parauapebas, ao tentar resgatar uma sandália.

De acordo com informações locais, Davi Araújo estava há poucos dias na Capital do Minério, morando na casa de um parente. O rapaz teria se afogou ao tentar buscar sua sandália que havia caído dentro do lago. Uma testemunha que estava próximo ao local do afogamento pediu ajuda e o jovem foi resgatado.

De imediato, três jovens pularam no lago e começaram a mergulhar na tentativa de resgatar a vítima. Davi Araújo teria passado cerca de cinco minutos no fundo do lago, sendo encontrado já desacordado. O rapaz foi resgatado e os presentes começaram realizar manobras de ressuscitação até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os paramédicos conseguiram reanimar e Davi Araújo, foi encaminhado para a Unidade de Ponto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu. Ele era natural de Marabá.

Fonte: Portal Debate, Parauapebas Muita Treta