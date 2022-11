Maraisa brinca que tem medo de ser processada por ex-namorado por causa de música

Identidade é o título do novo DVD de Maiara e Maraisa, que as cantoras gravam nesta sexta-feira (11), em São Paulo. Como o próprio nome diz, as cantoras querem imprimir quem elas realmente são no projeto, incluindo também os dramas amorosos e pessoais.

Problemas no amor é algo recorrente na vida das sertanejas. Maiara é muito lembrada por conta do relacionamento ioiô com Fernando Zor e a irmã dela já desabafou mais uma vez sobre a solteirice e contou que ficou sem dormir por conta de uma paixão. Os dramas são tantos que Maraisa brinca que tem medo de ser processada pelos ex-namorados por conta de uma música que estará no novo DVD.

“Estou com medo do processo depois porque na hora que os ex ouvirem eles vão se reconhecer. Não quero processo por danos morais por causa de uma música, por favor, não quero isso. É com todo respeito”, diz Maraisa.

Elas falam que não conseguem separar a vida pessoal da música e as experiências por que passam acabam refletidas no trabalho, “A gente aprendeu que chegou até aqui contando as nossas verdades e nada mais justo do que o DVD Identidade falar da nossa identidade. A gente vai falar de relacionamento. Vamos falar sobre a nossa vida e falar da vida dos outros, também faz parte”, conta a cantora.

Maiara conta que enxerga o novo projeto como o começo de um novo ciclo. O DVD chega com a dupla já reconhecida no cenário musical do Brasil e após o interrompimento do projeto Patroas, que era realizado em parceria com Marília Mendonça, morta em novembro de 2021 em um acidente de avião.

As cantoras deixam subentendido que farão uma homenagem à amiga durante a gravação e dizem que o show terá um momento emocionante. “É um DVD de muita emoção. Muita gente perguntou se iríamos fazer uma homenagem e eu falava que não sabia. O que aconteceu é uma coisa muito emocionante que a gente não tava preparado. Mas as coisas na nossa vida são desse jeito, elas aparecem. Deus vai mandando e a gente vai absorvendo”, conclui Maiara.

