Maraisa e equipe são ameaçados com arma em bar de POA

Maraisa, da dupla com Maiara, passou por um susto em um bar no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A cantora, um segurança, um secretário, um produtor e sua esposa foram ameaçados por um homem que portava uma arma no local. A ocorrência foi registrada na noite da quarta-feira (23).

O homem entrou em uma briga corporal com o produtor da artista e chegou a disparar um tiro para cima. O segurança, que voltava do banheiro no momento, conseguiu conter o suspeito. O produtor ficou com escoriações. Ninguém foi preso, já que todos os envolvidos foram embora antes de a polícia chegar ao bar.

De acordo com o delegado Ajaribe Rocha Pinto, da 10ª DP, responsável pelo inquérito, as equipes analisam imagens de câmeras de segurança do local e deverão ouvir mais pessoas sobre o caso, incluindo integrantes da equipe das cantoras.

– Pelas imagens, vemos que um homem, que seria um PM daqui, acaba agredindo uma pessoa da equipe delas. Ele atira um copo no rosto do outro homem. Depois, esse policial teria feito o disparo, mas ninguém foi atingido. Há relatos de que o policial teria assediado um mulher da equipe, mas isso também será apurado. Todos serão ouvidos, incluindo o segurança da dupla, que seria um policial militar de Mato Grosso – relata o delegado.

A assessoria da dupla informou por meio de nota que Maiara & Maraisa deixaram a cidade no dia seguinte ao ocorrido:

Maraisa estava num dia de folga e foi a um bar acompanhada do produtor, secretário e esposa do produtor, além do segurança que sempre a acompanha. O rapaz que fez as provocações e atacou o produtor era um policial, continuou tentando agredi-lo e a falar alto em tom de ameaça. O segurança estava saindo do banheiro quando viu o rapaz (policial) com a arma na mão. Ele conseguiu controlar e o disparo foi feito para o alto. Maraisa foi embora no dia seguinte, o produtor da dupla está com algumas escoriações causadas pela agressão. O incidente poderia ter outras consequências, se não fosse a agilidade e competência do segurança que acompanhava a cantora.

Fonte: Pleno News

Foto: Lucas Ramos / AgNews