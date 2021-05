Maraisa manda construir lago em mansão: ‘Estou aqui só olhando’

Maraisa, da dupla com Maiara, exibiu nas redes sociais imagens da construção de um lago na área externa da mansão em que vive, em Goiânia, Goiás. Nos vídeos, que foram compartilhados no Instagram, a sertaneja mostrou funcionários trabalhando na obra e, ainda, aproveitou para fazer uma piada com o cunhado, o cantor Fernando Zor.

“Pessoal está montando um lago aqui dentro de casa. Isso é um lago dentro de casa, gente, e estou aqui só olhando, só vigiando. Estão montando as pedras. Tem que ser profissional para mexer com esse negócio, mesmo”, disse a artista.

A famosa aproveitou, ainda, para fazer uma piada com o cunhado, Fernando Zor, que é fã de pescaria. “Estou morrendo de rir, porque o povo falou que não podia colocar peixe no lago, senão Fernando vai vir pescar os peixes tudo e não vai mais querer ir embora daqui [risos]. Vai querer morar em Goiânia. Acho que não vou colocar peixe, não”, brincou.