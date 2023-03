Marajó: da lente de Ray Nonato para o mundo pelo Rio de Janeiro, maravilha da humanidade

O fotojornalista paraense Ray Nonato, que teve atuação em todos os grandes veículos de comunicação da capital, interior e de vários pontos do Brasil, atualmente atuando pela Imagem Digital, Ronabar Comunicação/A PROVÍNCIA DO PARÁ, está com uma mostra fotográfica sendo exibida na capital carioca que evidencia a simplicidade e a beleza exótica da Ilha do Marajó, um dos maiores arquipélagos de ilhas do Brasil. Ray, que tem afinidade com o Rio de Janeiro, onde, todos os anos, cobre o desfile das escolas de samba na Avenida Marquês de Sapucaí, mostra à comunidade paraense radicada no RJ como está a região marajoara. Os problemas são os mesmos, mas o povo continua elegante, corajoso, hospitaleiro, apesar da falta de atenção do poder público para com a região. O evento acontece na sede da Associação Brasileira de Arte Fotográfica- Abaf e já teve um primeiro momento no dia 18 passado, anteontem, sábado e deverá acontecer em outros espaços, já que o paraense recebeu convites para levar a mostra em outros pontos do Rio.

Segundo Ray Nonato, a ideia da exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará no Rio de Janeiro veio de um convite da Associação Brasileira de Arte Fotográfica – ABAF, da qual “a gente já está há 27 anos com amizade. É uma associação que fez 72 anos agora fevereiro. E nesse mesmo tempo vamos comemorar. É sério! Com esse evento, com a nossa exposição fotográfica, eu já venho no Rio há quase três décadas fazer cobertura da Liga Mundial de Vôlei de Praia, campeonato carioca de futebol e esse foi o vigésimo da escola de samba Paraíso, com o tema da ilha do Marajó e o mestre Damasceno que é um representante da Cultura e no Brasil.



Conforme disse Ray Nonato, “eu quero, através dessa exposição que eu já faço nessas quase quatro décadas fazendo essas matérias, mostrar as belezas naturais, sempre apresentando o povo, mas, ao mesmo tempo, para tentar dar soluções para esses nossos dias. Acho que não dão bolas às pessoas menos assistidas na sociedade e através da minhas matérias, e das minhas imagens, tentei passar soluções, porém, até hoje, nessas quatro décadas, ainda persistem no Marajó, a fome, a falta de trabalho e aí vai. Eu sei que através da minhas imagens, das matérias que eu faço, isso pode trazer esses problemas à tona eu continuo e vou continuar fazendo pela Amazônia e pelo Brasil. Eu agradeço a cada um dos patrocinadores, a Associação dos Municípios do Marajó, os amigos, os parentes, Papai do céu por essa oportunidade, pelo convite, e que se abra carinhosamente para todas as coisas”.



E continua o fotojornalista paraense: “Nossas imagens apresentam o cotidiano do Marajoara, suas praias. A mostra tem um pouquinho do dia a dia, das pessoas e vai ter imagens do município de Soure, como a praia do Pesqueiro que é uma referência em pontos turísticos na ilha”.



Ainda conforme o profissional das imagens, em geral, a mostra é visitada por jornalistas, fotógrafos profissionais, turistas e paraenses ou brasileiros de vários pontos que querem conhecer um pouco mais da Amazônia e, em especial, o Marajó, a terra dos búfalos, da cultura de arroz em regiões algadas e do carimbó conforme foi mostrado pela Paraíso do Tuiuti na Sapucaí.

A mostra tem como apoiadores o Grupo Marajoara de Comunicação/A PROVÍNCIA DO PARÁ, Ronabar Comunicação, Imagem Digital, Henvil Transporte, Uniesamaz, Prefeitura de Soure, Toró, Que Doçura, D. Manuel Turismo, Spread Comunicação, ABAF, AIJAM, AMAM, Reinafarma, Ocas ONG, Digitall Photo, Setur secretaria de turismo, Febtur, e ARFOC Brasil.

Imagens: Divulgação