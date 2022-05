MARAJÓ

O presidente da Amam e prefeito de Soure, Guto Gouvea, não esconde que os prefeitos da região receberam muito mais ajuda do Governo do Estado, comparado ao projeto federal Abrace o Marajó, que não disse a que veio.

Exceto as cesta de alimentos e alguns equipamentos eletrônicos, não houve avanços significativos.

O prefeito aposta na retomada do turismo com farta programação de festas juninas, shows musicais, torneios esportivos e a corrida do cavalo maraoara para movimentar o verão marajoara.