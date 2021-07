Marajó realiza “bufaloceata” com a ministra Damares Alves

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, desfilou em cima de uma carroça puxada por búfalos na manhã desta sexta-feira, 2. Cercada por apoiadores, Damares circulou pelas ruas de Soure, na Ilha de Marajó (PA). A ministra esteve no arquipélago para se reunir com prefeitos.



Segundo Damares Alves, o dia começou cedo com recepção nas ruas de Soure. “Eu já vi carreata, passeio ciclístico, motociata, mas búfalociata, só no Marajó. Estou agora reunida com 14 dos 16 prefeitos do Arquipélago”, escreveu a ministra, no Twitter.

As fotos do evento mostram que a ministra usava máscara enquanto estava em cima da carroça. Ela estava cercada de apoiadores que a acompanhavam a pé ou em outras carroças, vestidos de amarelo e segurando bandeiras do Brasil.



A Ilha de Marajó possui o maior rebanho de búfalos no Brasil. A “búfalociata” de Damares precedeu a agenda da ministra em Soure. Ela esteve no arquipélago para apresentar o Programa Abrace o Marajó, do governo federal, que é gerido por seu Ministério.



“Depois reuniões com a sociedade civil, universidades, produtores, educadores, etc. Hoje vamos até meia noite! Que o mundo veja como se cuida do povo da Amazônia”, afirmou a ministra.

Antes, havia a expectativa da vinda do presidente Jair Messias Bolsonaro, porém, acabou vindo apenas a ministra, que já visita o Marajó pela segunda vez.

Foto: Foto: Portal Ig