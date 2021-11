Marajó tem o pior índice de IDH do Brasil

Desde a última quarta-feira (3) até o dia 5 de novembro vai ser apresentado nós municípios de Curralinho, Breves e Melgaço, o plano municipal de enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes e do trabalho infantil, no Marajó.

A ilha de Marajó apresentou o pior índice de desenvolvimento humano (IDH) do Brasil, mais especificamente o município de Melgaço, pertencente ao arquipélago, que dentre os problemas apresentados, são decorrentes da situação sócio econômica marajoara, está a violação dos direitos Infantojuvenis.

O ministério público do trabalho PA-AP (MPT) foi convidado para participar do evento, representado pela procuradora do Trabalho Rejane Alves, integrante da coordenadoria regional de combate ao trabalho infantil (Coordifância) do MPT.



O Seminário de Apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento das Violências Contra Crianças e Adolescentes é uma promoção do Centro Artístico Cultural Belém Amazônia – ONG Rádio Margarida e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O plano foi produzido pelo Projeto AWURÉ Ubuntu/Pará, uma iniciativa conjunta do MPT, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do UNICEF, que busca promover o diálogo, a diversidade, o pluralismo e o respeito às identidades e condições de vida e trabalho dos povos originários (indígenas), comunidades tradicionais (quilombolas e ribeirinhas) e comunidades periféricas.

Foto: ihu.unisinos