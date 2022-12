Marajoara aluna da rede estadual de ensino recebe prêmio internacional por obra literária

O hábito pela leitura está presente na rotina de Mikaely Silva Mendes, de 18 anos, desde a sua infância em Afuá, município do Arquipélago do Marajó, quando os únicos livros que tinha acesso estavam rasgados e incompletos. Tudo isso motivou a estudante da rede estadual de ensino a desenvolver a escrita, usando a sua criatividade para completar os finais das histórias.

A jovem escritora participou, em 2021, de um projeto literário que tinha o intuito de produzir um mini livro e apresentá-lo a uma banca de jurados. No total, 80 candidatos se inscreveram buscando o prêmio que era a publicação do exemplar vencedor. Incentivada pelo professor Daniel Carvalho, a aluna da Escola Estadual Leopoldina Guerreiro, venceu o projeto e publicou o livro “Lernen: Uma Aventura na Ilha das Bicicletas – Cuidando do Meio Ambiente”.

A história narra a viagem do pequeno camarão Lernen, de origem alemã, que percorre o mundo até chegar à Ilha de Afuá, no Estado do Pará, que tem como pano de fundo o cuidado com o meio ambiente. Uma tarefa não muito fácil, que, com muita graça e simplicidade, a autora introduz, ao apresentar uma grande amizade entre Lernen e dois novos amigos: Guider, um belo cão; e Blacky, o gato.

Juntos, eles se tornam os grandes guardiões do meio ambiente. No decorrer da leitura, a pessoa que lê – que também é personagem -, irá se juntar à ideia de contribuir para melhorar o ecossistema, porque todos os seres humanos precisam se unir para ter um planeta mais saudável e feliz. A escritora afirma que não há como negar o destino comum de todos nós: a necessidade de atuarmos juntos para preservar o planeta Terra.

“O ecológico é um tema que me chama atenção desde criança, principalmente a importância da preservação do meio ambiente e a consciência de que o lixo é um mal a ser tratado por todos. Quando surgiu a ideia de escrever um livro infantil, me veio à mente essa temática. A partir daí, juntei todas as minhas informações, estudei um pouco sobre o nosso município para o pano de fundo, criei o conflito entre os personagens e dei uma conclusão relevante, de forma que fosse compreensível tanto para um adulto quanto para uma criança”, detalhou a estudante.

Reconhecimento – Mikaely participou da 25ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, onde expôs seu livro e se destacou por exaltar a paixão cultural e incluir a essência ribeirinha em sua narrativa. A jovem escritora recebeu o “Prêmio Afualidades 2022” pela qualidade da sua publicação e por representar a literatura infantil do Arquipélago do Marajó.

Ela comentou a importância de ter sua obra reconhecida. “Primeiramente, receber uma condecoração no lugar onde nasci é emocionante, pois posso servir de exemplo para minha gente, ensinando que dificuldades são feitas para o alto ensinamento. Que todo crescimento exige uma dor a ser suportada. Assim que toquei naquele prêmio, não contive as lágrimas, porque pude ver minha vida toda refletida em uma imagem: eu, o troféu e olhares me observando”, afirmou.

Internacional – Mikaely Mendes também receberá, no dia 10 de dezembro, em Macapá (AP) o Premium Internacional Brasil & Guiana Francesa, uma realização do ICDAM Amazônia, Ordem Templária do Brasil e Fadesp Brasil – Regional Amapá, que vai contemplar com Honra ao Mérito 120 protagonistas por suas contribuições para o desenvolvimento da Amazônia, dentre eles: autoridades políticas, ativistas culturais, personalidades públicas, profissionais da comunicação, defensores do meio ambiente e empreendedores.

“Ganhar um prêmio internacional, onde meu reconhecimento será ainda maior, de forma que não só os meus conterrâneos, mas pessoas de muitas cidades, senão países, estarão ali para exaltar o meu trabalho e de outros homenageados também, é algo extremamente satisfatório. Sempre digo que minha gratidão não se baseia apenas em troféus, mas também no exemplo a ser seguido e esse é o meu objetivo. Ser um modelo exemplo para meu povo e muitas outras”, concluiu a estudante.

Além de Mikaely Mendes, a obra literária foi editada por Daniel Carvalho e conta com ilustrações de Matheus Souza.

Fonte: Notícias Marajoara/Foto: Divulgação