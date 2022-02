Marca de bicicletas nega vínculo com youtuber Monark

A fabricante de bicicletas Monark entrou na lista de marcas que tentam distanciar suas imagens de Bruno Aiub, também conhecido como Monark, após o youtuber defender a formalização de um partido nazista junto à Justiça Eleitoral brasileira. Em seu site oficial, a empresa informou não ter relação alguma com o apresentador, cujo apelido remete ao nome da marca.

– Informamos não ter nenhum tipo de vínculo com o youtuber apelidado de Monark sem nenhuma autorização da nossa companhia. Repudiamos veementemente qualquer manifestação de racismo ou conduta que possa prejudicar qualquer pessoa ou grupo social – escreveu a empresa em nota.

Após as declarações do youtuber, companhias vinculadas ao Flow Podcast como Ragazzo (do Grupo Habib’s), Mondelez Brasil, Puma, iFood, Flash Benefícios e Insider também usaram as redes sociais para distanciar sua imagem do programa em áudio.

O apresentador passou a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por suspeita de apologia ao nazismo. Nesta quinta, no Twitter, Monark se queixou da repercussão.

– Eu posso ter errado na forma como eu me expressei, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano – publicou.

Fonte: *AE