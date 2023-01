Marcelo Adnet relata abuso aos 5 anos: “Meu avô me salvou”

O humorista Marcelo Adnet relatou durante entrevista ao podcast Podpah que sofreu um abuso sexual aos 5 anos de idade e que o crime não foi consumado porque seu avô voltou para casa bem na hora.

– Fui estuprado aos 5 anos de idade – contou Adnet. Ele revelou que não o criminoso não completou o ato.

– Meu avô chegou. Tinha esquecido a carteira em casa e eu fui salvo.

Adnet acredita que essa experiência o fez se tornar uma criança mais tímida.

A conversa do programa era sobre futuro e ela falava sobre a importância de dar educação para as crianças sobre as coisas ruins que podem acontecer.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Youtube