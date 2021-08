Marcelo avalia partidas na lateral-esquerda e comemora gol de falta: “batida muito feliz”

O próximo jogo do Paysandu pela Série C será no sábado, às 19h, contra o Floresta, pela 14ª rodada da competição.

O belo gol de falta de Marcelo na partida contra o Volta Redonda, pela 13ª rodada da Série C pode ter sido uma surpresa para parte dos torcedores do Paysandu. No entanto, o jogador é um dos que mais treina o fundamento em todo o elenco bicolor. Nesta quarta-feira (25), o jogador comemorou o bom momento no clube a falou que quer continuar ajudando o Paysandu com gols no decorrer da Terceirona.

“Sabíamos da qualidade do adversário e entramos conscientes disso. Infelizmente nós tomamos dois gols de bola parada e tivemos que correr atrás do resultado. Eu entrei no segundo tempo e fui muito feliz com aquela batida. Fico feliz pelo gol e pelo resultado positivo”, disse Marcelo.

O jogador, lateral direito de origem, tem jogado improvisado na esquerda em algumas partidas. Devido à lesões frequentes do titular Diego Matos e a falta de jogadores da posição, Marcelo tem “quebrado o galho” na lateral oposta. Apesar disso, o jogador disse que se adaptou facilmente a nova posição e que está à disposição do treinador para outras partidas.

“Na esquerda só muda o posicionamento corporal. Não é muito difícil jogar ali não. Mas temos que treinar bastante durante a semana, pra caso o professor decida que eu entre em campo. Estou concentrado sempre em fazer uma boa partida”, disse.

O próximo jogo do Paysandu pela Série C será no sábado, às 19h, contra o Floresta, pela 14ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Marcelo

Obrigação de ganhar em casa:

“Os times que estão embaixo da tabela não são ruins. Eles vivem momentos ruins, mas temos que respeitar cada um. O Floresta é um time bom e qualificado. Caso eles ganhem da gente, sobem na tabela. A gente sabe que temos que ter a personalidade de ganhar em casa.”

Matemática da classificação

“Temos 15 pontos em jogo, mas acho que não precisamos de tudo isso pra se classificar. Acho que pelo menos a metade tá bom. Temos que trabalhar forte e garantir os resultados dentro de campo.”