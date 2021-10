Marcelo Bonfá, da Legião Urbana, retoma carreira solo com Improvável Certeza

Integrante da formação original da banda brasiliense Legião Urbana, Marcelo Bonfá lança nesta quinta-feira (14/4) o álbum solo Improvável Certeza, produzido 100% por ele durante o período de isolamento social. São 10 canções, sendo nove cantadas e uma eletrônica, que exploram seu processo de autoconhecimento. “Eu costumo compor de trás pra frente. Primeiro, me dedico a parte harmônica e, depois, traduzo a intenção dela, descubro o que ela quer me dizer”, explica Bonfá.

Além de assinar as canções, o baterista canta e toca todos os instrumentos, exceto a guitarra. Quando as músicas já estavam finalizadas, ele convidou seu filho, João Pedro, para dar um toque especial às faixas. “Ele é meu guitarrista predileto e a gente tem trocado muitas figurinhas”, diz. O resultado do projeto, segundo o músico, é um disco fiel à sua personalidade criativa e autônoma. As referências ao legião ficam na mensagem das canções.

“É meu sexto disco e, dessa vez, fui bastante induzido a voltar pra mim mesmo, a falar sobre mim, sobre as minhas impressões sobre o mundo. Até porque na minha profissão de músico é impossível não ter esse olhar peculiar, não ver as grandes transformações pelos quais estamos todos passando”, diz. “Mas o disco também fala dessas coisas que o Renato [Russo] costumava insistir: pra você acreditar em você mesmo, nos seus sonhos, cultivar pensamentos transformadores, tentar se conhecer”, ressalta.

Improvável Certeza, aliás, chega às plataformas digitais meses após Bonfá e Dado Villa-Lobos vencerem na Justiça o herdeiro de Renato Russo (1960 – 1996), Giuliano Manfredini, pelo direito de usar a marca Legião Urbana. Apesar da luta para mencionar a icônica banda em suas apresentações, Bonfá nega que tenha interesse em retomar o grupo ou regravar as canções compostas por Renato Russo.

“Essa coisa toda começou a se acirrar em 2015, quando o álbum de estreia fez 30 anos. Fazia décadas que Dado e eu não subíamos no palco juntos. A turnê se chamava Bonfá e Dado Tocam Legião Urbana, que não fazia referência à banda e sim ao álbum que tem nosso rosto na capa. As pessoas se encantaram, mas, nesse momento, começou uma campanha intensa do advogado deles, com histórias malucas, colocando todo mundo contra todo mundo”, explicou o músico

Os integrantes da banda Legião Urbana: guitarrista Dado Villa-Lobos, o vocalista e baixista Renato Russo e o baterista Marcelo Bonfá, em foto de 1993TASSO MARCELO/AE

“Foram momentos muito difíceis, mas eu sempre soube que venceríamos, não era uma ‘improvável certeza’”, brincou o músico, fazendo referência ao disco. “Sempre soube da minha participação e do Dado no contexto da banda. O Renato também sabia. Por isso, essa história toda é tão esdrúxula. É difícil explicar o óbvio mas, enfim, deu tudo certo”, completou.

Sexto título da discografia solo de Bonfá, Improvável Incerteza sucede o EP Outono (2020) na obra fonográfica iniciada há 21 anos com o álbum O Barco Além do Sol (2000). Além das músicas, o artista lança nesta sexta-feira (15/10), o clipe da faixa Cenarios, gravado em seu sítio, na região da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais.

Com essa etapa vencida, Bonfá espera o término da pandemia de Covid-19 para voltar aos palcos com segurança, seja para apresentar seu disco solo ou para reviver as canções do Legião. Ele ressalta, contudo, que pretende curtir cada etapa do novo disco com calma. “Eu ainda não sei o que farei com o Bonfá depois da pandemia. Mas em relação a Improvável Certeza, embora não eu não faça muito show, quero sim levá-lo pro palco em algum momento. Tem muita musica legal nesse trabalho”, diz.

Fonte Metropoles