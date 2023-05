Marcelo Cabo deixa o comando técnico do Remo após derrota para o São José

Era insustentável a situação e uma providência haveria de ser tomda. Assim, sobrou para o técnico Marcelo Cabo, que foi demitido das funções pela presidência do Clube do Remo. O anúncio foi feito aos três minutos desta terça-feira, 23, pela diretoria azulina, por meio de nota oficial.

Segundo a nota, houve uma reunião entre Marcelo Cabo e a diretoria, tendo a demissão ocorrido em comum acordo. A nota finaliza que deseja sucesso ao técnico em sua carreira como treinador de futebol.

A demissão de Marcelo Cabo aconteceu algum tempo depois de o Clube do Remo perder pela quarta vez no Campeonato Brasileiro da Série C, quando jogou, ontem, segunda-feira, 22, contra o São José, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e perdeu pelo placar de 2 a 1. O Leão Azul continua segurando a lanterna do Brasileiro da Terceirona, sem ter faturado sequer um ponto até este momento, uma situação jamais vista no tradicional clube de futebol do Estado do Pará.

Outro detalhe importante, é que o Remo volta ao gramado na próxima sexta-feira, 26, desta feita, para decidir o título do Campeonato Paraense de Futebol Profissional contra o Águia, de Marabá, para cujo time perdeu no jogo de ida, semana passada, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá e, portanto, já entra em campo em desvantagem, precisando superar a si mesmo e ao adversário para conquistar o Bicampeonato.

A diretoria azulina ainda não se pronunciou sobre quem comandará a equipe nesse importante jogo, que representa uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

CABO SE PRONUNCIA

Marcelo Cabo disse por meio de seu microblog no Twitter que agradece ao presidente do Remo Fabio Bentes, aos jogadores e, em especial, ao torcedores, pela oportunidade que lhe foi dada, mas que seu ciclo no Clube do Remo se encerrava neste momento.

Agora, o Remo segue em busca de um novo técnico. O mais cotado é Hélio dos Anjos, que treinou o Leão na década de 1990 e esteve treinando o Papão da Curuzu há pouco tempo. Mesmo que um contrato seja fechado ainda hoje, o novo comandante remista não terá condições de comandar a equipe no jogo da final do Parazão, na sexta-feira. (Reportagem: Roberto Barbosa; dição: Nazaré Sarmento)

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo