Marcelo diz estar disposto a fazer sua parte contra o Botafogo

A diretoria do Paysandu apresentou nesta quinta-feira, 3, na Curuzu, o lateral direito Marcelo, que vem com a finalidade de reforçar um dos setores mais carentes da equipe que vai estrear segunda-feira, dia 7, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C, contra o Botafogo da Paraíba. O titular da vaga é o lateral Israel, que vem recebendo muitas críticas dos torcedores.

Marcelo afirma que veio para somar, diz achar Israel uma pessoa legal, um profissional de alta competência e gente do bem.



“Vi que tem uma personalidade muito grande, é o líder de assistência do clube e sabe o que tem que fazer. Agora, a briga pela posição eu deixo na mão do treinador. Se ele optar por eu jogar, vou entrar em campo e dar meu máximo. Mas nossa disputa, entre eu ele, será sadia”, prometeu o novo reforço bicolor.



Outro desafio que Marcelo precisará superar no Papão é o clima. O jogador, que veio do Pelotas, do Rio Grande de Sul, precisou se adaptar ao forte calor paraense. No entanto, o lateral disse que as altas temperaturas não são mais problema e que ele está 100% fisicamente para entrar em campo. Afirmou que quando foi procurado pela diretoria bicolor, nem pensou muito em aceitar e vir embora para Belém, onde já está há quase três semanas.

PRESSÃO

Não obstante o fato de o Paysandu ter conquistado o Parazão deste ano, além do empate na estreia da Série C, o clube vive pressionado pela torcida. O desempenho dentro de campo ainda não agradou e a contratação do técnico Vinícius Eutrópio foi rejeitada por torcedores. Marcelo disse que sabe lidar com cenários conturbados como o do Papão e afirmou que a pressão é uma característica de “time grande”.